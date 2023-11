"Anges et démons" avec Tom Hanks & Ewan McGregor à revoir sur France 3 lundi 27 novembre 2023 - Vidéo

Lundi 27 novembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Anges et démons", un film réalisé par Ron Howard, sorti en 2009.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que le Pape est mort et que les cardinaux vont entrer en conclave, les Illuminati, une ancienne et puissante société secrète traquée par l'Église catholique, dérobent de l'antimatière au CERN, à Genève, et placent cette bombe à retardement au sein même du Vatican. De plus, ils enlèvent quatre preferiti, c'est-à-dire les cardinaux les plus papables, et envoient une vidéo à la Garde suisse expliquant qu'ils comptent en tuer un toutes les heures avant que la bombe n'explose.

Robert Langdon, professeur en symbologie à l'Université Harvard, à qui l'Église a refusé plusieurs fois l'accès à ses archives, est appelé en urgence par le Vatican pour les aider à délivrer les preferiti et retrouver la bombe.

Avec Vittoria Vetra, la scientifique italienne à qui l'antimatière de la bombe a été volée, il s'embarque dans un jeu de piste mouvementé, passant par des cryptes scellées, des catacombes dangereuses et des cathédrales désertes, en essayant de décrypter le rébus vieux de 400 ans laissé par le savant italien Galilée.

Avec : Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård et Pierfrancesco Favino.