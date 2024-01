"L'appel de la forêt" avec Harrison Ford et Omar Sy à revoir sur TF1 mercredi 3 janvier 2024 - Vidéo

Mercredi 3 janvier 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "L'appel de la forêt", un film réalisé en 2020 par Chris Sanders, avec Harrison Ford et Omar Sy.

L'histoire en quelques lignes...

À la fin du XIXe siècle, Buck, un chien dressé mais gâté par une riche famille de Santa Clara, est enlevé en pleine nuit puis vendu à un chercheur d'or. L'animal est alors envoyé dans une petite ville du Yukon où la ruée vers l'or bat son plein. Il se heurte à un vieil homme arrivant également dans la ville, John Thornton, et lui rapporte son harmonica qu'il a fait tomber dans la collision. Sur place, Buck est choisi par Perrault, un homme chargé de transporter le courrier. Voyageant à travers les montagnes et les lacs gelés avec son amie Françoise, Perrault découvre vite les qualités exceptionnelles de Buck face à mille dangers. Avant de faire la traversée du retour, à Dawson, Buck recroise le chemin de Thornton en arrêtant le départ du convoi postal pour permettre à celui-ci de confier sa lettre malgré le fait qu'il ait raté la levée du courrier.

Perdant son travail à la suite de l'arrivée du télégraphe, Perrault vend les chiens dans la ville de Dawson avant que ceux-ci soient achetés par Hal, un jeune chercheur d'or arriviste. N'arrivant pas à quitter la ville, Hal demande à son compagnon de frapper les chiens pour qu'ils tirent plus fort, mais Thornton intervient et enlève la glace du traineau qui était la vraie cause de l'immobilisation. Il annonce à Hal que le dégel est déjà trop amorcé et que les chiens vont mourir en effondrant la glace d'une rivière gelée sous leur poids, mais Hal ne l'écoute pas. Seul dans sa cabane, Thornton décide, en regardant l'harmonica, d'aller retrouver Buck pour le sauver. Thornton retrouve Hal et ses compagnons victimes d'un accident dans la neige, maltraitant les chiens. Buck tente de l'en empêcher et au moment où Hal pointe un revolver sur le canidé, Thornton intervient et défend le chien face à son tortionnaire. Hal abandonne Buck et continue d'avancer avec les autres chiens malgré les mises en garde de Thornton.

Attristé par la mort de son fils et par sa séparation d'avec son épouse, Thornton vit en reclus dans une cabane. Ayant finalement recueilli Buck, il a l'idée de réaliser le rêve de son enfant défunt : voyager par delà les montagnes pour trouver de nouvelles terres sauvages. Le vieil homme et le chien voyagent en canoë, descendant le fleuve. Un jour, Thornton et Buck découvrent une cabane de chercheur d'or abandonnée et s'y installent. Alors qu'il se baigne, Thornton découvre une pépite d'or parmi des cailloux au fond de l'eau et, de ce fait, se met à en rechercher. Buck, quant à lui, découvre une horde de loups vivant de l'autre côté de la rivière. Sympathisant avec eux, le chien semble avoir trouvé sa place dans la nature…

Mais la veille du départ de Thornton pour la civilisation, Hal, désireux de vengeance, le retrouve et le blesse mortellement. Mais Buck intervient en l'envoyant brûler vif dans la cabane en feu. Thornton s'éteint aux côtés de Buck. Après la mort de son maître, le chien retrouve la meute de loups avec qui il fera sa vie.

Avec : Harrison Ford (John Thornton), Omar Sy (Perrault), Cara Gee (Françoise), Dan Stevens (Hal)