Inédit, le film "Délicieux" diffusé sur France 3 jeudi 4 janvier 2024 - Vidéo

Jeudi 4 janvier 2024 à 21:10, France 3 diffusera "Délicieux", un film co-écrit et réalisé par Éric Besnard, sorti en 2021, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

En 1789, quelques mois avant la Révolution française, Pierre Manceron est un cuisinier extrêmement créatif et employé par le Duc de Chamfort.

Lors du repas qui permettrait à son Seigneur et à lui-même de monter à Paris, Pierre est félicité par les convives à l'exception de l'Abbé. Ayant goûté la nouvelle création du chef qui n'était pas au menu, « Le Délicieux », à base de pommes de terre et de truffe, l'homme d'église s'offusque qu'il ait pu avoir l'idée de proposer des aliments destinés aux cochons à des nobles.

L'assemblée ne tarde pas à se moquer et le duc, humilié, demande des excuses publiques à Pierre. Ce dernier refuse et retourne dans sa maison familiale avec son fils, Benjamin, lecteur assidu des Lumières. Là-bas, il apprend de Jacob, un ami de sa famille, que son père est décédé et que la région regorge de pauvres à la recherche de nourriture à la suite des nombreuses disettes.

Pour vivre, Pierre ouvre une auberge et quelque temps plus tard, voit débarquer une femme, Louise, qui prétend vouloir devenir son apprentie.

Avec : Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquédec.