"Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?" à revoir sur TF1 dimanche 7 janvier 2024 - Vidéo

Dimanche 7 janvier 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?", coécrit et réalisé par Philippe de Chauveron, et sorti en 2014.

Traitant du racisme et du mariage mixte sur le ton de la comédie, le long-métrage raconte l'histoire d'un couple de bourgeois catholiques, incarné par Christian Clavier et Chantal Lauby, qui voit ses convictions mises à mal lorsque trois de ses quatre filles se marient l'une après l'autre avec des hommes d'origines et de confessions diverses et que la quatrième, en qui ses parents fondent leurs espoirs, tombe amoureuse d'un catholique d'origine ivoirienne.

L'histoire en quelques lignes...

Claude Verneuil, un notaire se disant de tradition gaulliste, et sa femme Marie, sont des bourgeois catholiques de Chinon et parents de quatre filles : Isabelle, Odile, Ségolène et Laure.

Les trois premières sont déjà mariées à des Français issus de l'immigration et de religions différentes : Isabelle, avocate, est mariée à Rachid Ben Assem, avocat lui aussi et musulman ; Odile, dentiste, est mariée à David Benichou, juif séfarade entrepreneur au chômage, et Ségolène, artiste peintre, est mariée à Chao Ling, banquier d'origine chinoise.

Les Verneuil font des sourires de façades à leurs gendres mais ont du mal à cacher leur racisme, surtout Claude. Les réunions de famille sont gâchées par les maladresses et les clichés sur les étrangers prononcés par Claude, autant que par Rachid, David et Chao qui ne se ménagent pas entre eux et se jettent à la figure des propos racistes insultants.

Les Verneuil, désespérés, mettent toute leur confiance en la dernière, Laure, conseillère juridique, pour qu'elle ramène à la maison un catholique, allant même jusqu'à arranger une rencontre, prétendument fortuite, avec un jeune homme blanc issu d'une grande famille bourgeoise de la région et travaillant dans la finance aux États-Unis. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Laure est en réalité déjà en couple et a l'intention de se marier. Quand elle annonce à ses parents que l'heureux élu est un catholique prénommé Charles comme l'ancien Président de Gaulle, cela les enchante et son métier de comédien est vite pardonné. Mais lors de la première rencontre, ils découvrent stupéfaits que Charles Koffi est d'origine ivoirienne...