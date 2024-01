Soirée « Indiana Jones » sur M6 jeudi 25 janvier 2024 à partir de 21:10

Jeudi 25 janvier 2024 à partir de 21:10, M6 vous proposera une soirée « Indiana Jones » avec la rediffusion des deux premiers films suivi d'un documentaire.

21:10 Les aventuriers de l'arche perdue

Pérou, 1936. Le professeur Henry Walton Jones Jr (dit « Indiana », ou « Indy »), un éminent archéologue américain et expert en occultisme, est sur le point de mettre la main sur une idole Chachapoyan. Après avoir échappé à une série de pièges mortels dans un ancien temple, il se fait dérober la relique de façon déloyale par son principal concurrent, un archéologue français, René Belloq. Indy parvient à semer les indiens Hovito à bord d'un hydravion mais rentre bredouille aux États-Unis.

De retour de son voyage, au Connecticut, Jones est mandaté par des agents des services secrets américains cherchant à décrypter un câble des partisans du IIIe Reich. Les nazis semblent être sur les traces de l'Arche d'alliance, contenant les Tables de la Loi, sur le site de Tanis en Égypte. L'Arche étant censée conférer le pouvoir de mener n'importe quelle armée à la victoire, elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains d'Adolf Hitler. Dans leur quête de pouvoir occulte, les nazis recherchent Abner Ravenwood, ancien mentor de Jones et expert sur la question. Ravenwood possède le médaillon de Râ, un artefact permettant selon la légende de localiser précisément la relique sainte dans le « Puits des âmes ».

Indiana Jones s'envole pour le Népal pour retrouver Ravenwood, auquel il n'a plus parlé depuis des années. Il apprend de Marion, la fille de son mentor et ancien amour au caractère bien trempé, que le vieil homme est décédé. Marion possède le médaillon tant convoité qu'Indy propose d'acheter 3 000 dollars, plus 2 000 pour lui permettre de rentrer aux États-Unis. Marion accepte la vente mais la taverne est prise d'assaut par des brigands menés par l'officier de la Gestapo Arnold Toht. Au cours de l'altercation, l’établissement prend feu et Toht se brûle la main en voulant s'emparer du médaillon. Indy et Marion s'échappent avec l'artefact et partent pour l'Égypte.

23:15 Indiana Jones et le temple maudit

Shanghaï, 1935. Le docteur en archéologie et aventurier Indiana Jones se rend dans un bar chinois appartenant au gangster Lao Che. Il doit récupérer un diamant en échange des cendres de l'empereur Nurhachi, que Lao Che désire. Mais, au cours de l'échange, le docteur Jones est trahi par Lao Che qui l'empoisonne et la rencontre tourne à la fusillade. Indiana réussit à s'enfuir, emmenant avec lui Willie Scott, une meneuse de revue du bar qui s'intéressait à la pierre, qui a récupéré l'antidote qu'il prend et parvient à quitter la Chine à bord d'un avion avec l'aide de Demi-Lune, un petit garçon chinois débrouillard âgé de 11 ans.

Mais, au cours du vol (dans l'avion qui appartient à Lao Che), les pilotes sautent en parachute après avoir vidé les réservoirs, laissant les passagers seuls à bord. Utilisant de façon originale un canot de sauvetage pneumatique pour amortir leur chute, Indiana, Willie et Demi-Lune sautent de l'avion sur une montagne et parviennent à s'échapper sains et saufs.

Il s'avère qu'ils ont atterri en Inde et arrivent peu après dans un village pauvre dont tous les enfants ont été enlevés, en même temps que la pierre sacrée que détenaient les villageois qui leur a été dérobée. Acceptant d'aider les villageois, le docteur Jones et ses compagnons se rendent au palais de Pankot qui est, d'après les villageois, la source du mal.

Indiana pense que la pierre sacrée dérobée aux villageois pourrait être l'une des cinq pierres de Sankara, dont la possession garantit fortune et gloire. À Pankot, le trio est accueilli par le jeune maharadjah et Chattar Lal, son premier ministre. Mais, au cours du banquet donné en leur honneur, les questions d'Indiana sur le sort des enfants du village et le fait que la secte des Thugs pourrait être mêlée à l’enlèvement sont éludées par le premier ministre. Au cours de la nuit, Indiana échappe à une tentative d'assassinat. Accompagné de Willie et de Demi-lune, il s'engage ensuite dans des passages secrets sous le palais.

01:20 Indiana Jones, à la poursuite d'une icône

Un fouet qui claque, un Stetson sur la tête, un flegme et un sourire en coin inimitable, le tout servi par un hymne que l’on reconnaît dès les premières notes. Nul besoin de vous dire de qui il s’agit car vous aurez reconnu l’aventurier le plus célèbre de la pop culture. À travers une saga qui dure depuis 42 ans, partez à la découverte d’une des plus grandes icônes de l’histoire du cinéma, un héros intemporel : Indiana Jones !

Ce film documentaire raconté par Richard Darbois, voix française d’Indiana Jones, analysera les dessous d’un succès colossal, le duo de créateurs derrière ce héros attachant et reviendra sur les origines méconnues des scènes et éléments les plus cultes qui inspirent aujourd’hui encore la pop culture actuelle.

Avec des interviews de cinéastes modernes, d’archéologues ou de conservateurs de musée, nous verrons l’impact transgénérationnel que l’aventurier nous a légué.

Nous aurons enfin la chance de remettre la main sur des éléments de décors ou d’accessoires des films que l’on croyait disparus.

Tels des aventuriers chasseurs de trésors antiques, partons à la recherche d’une icône à l’épreuve du temps...