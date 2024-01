"A Star is Born" avec Lady Gaga et Bradley Cooper sur TF1 dimanche 28 janvier 2024 - Vidéo

À voir ou à revoir dans Ciné Dimanche ce 28 janvier 2024 à 21:10 sur TF1, "A Star Is Born", un film musical américain coécrit, coproduit et réalisé par Bradley Cooper, sorti en 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Jackson Maine (Bradley Cooper) se produit dans des concerts qui se vendent bien — tout en ayant des acouphènes assez fréquents et des addictions à l'alcool et à la drogue qu'il cache au public. Son principal soutien et manager n'est autre que son demi-frère aîné Bobby (Sam Elliott) qui s'occupe de lui.

Ally Campana (Lady Gaga) est une jeune autrice-compositrice qui travaille comme serveuse avec son ami Ramon (Anthony Ramos), tout en chantant dans un bar de drag queens. Après un concert au Coachella Festival, Jackson arrive dans ce même bar pour boire un verre et découvre Ally qui chante La Vie en rose. Impressionné par son talent, il partage un verre avec elle. Ally lui révèle qu'elle n'a jamais poursuivi de carrière professionnelle car les gens de l'industrie lui ont trop souvent dit qu'elle avait un nez trop grand et qu'elle n'arriverait jamais à rien.

Jackson lui avoue trouver cela séduisant et lui propose d'écrire des chansons ensemble. Elle le ramène chez elle, où elle vit avec son père veuf, Lorenzo (Andrew Dice Clay), qui dirige un service de chauffeurs avec ses amis. Jackson demande à Ally de venir à son concert le soir même, mais elle refuse malgré l'insistance de Lorenzo. Elle change finalement d'avis et emmène Ramon avec elle. Jackson demande à Ally de chanter avec lui sur scène. Après hésitation, elle cède et finit par être adulée sur les réseaux sociaux grâce à son interprétation de Shallow.

Jackson et Ally partent sur les routes, chantent ensemble à plusieurs concerts et commencent à se lier. Après l'évanouissement de Jackson à cause de son alcoolisme, Bobby conseille à Ally d'être très prudente avec lui. Jackson emmène Ally en Arizona voir une ferme qu'il a achetée pour Bobby et où son père est enterré, mais découvre que Bobby a vendu le terrain et que le corps de leur père a été emporté dans une tornade. Furieux de sa trahison, Jackson frappe Bobby, qui décide de démissionner de son poste de manager.