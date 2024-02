Inédit : "Moonfall" avec Halle Berry et Patrick Wilson diffusé sur TF1 le 17 mars 2024 dans Ciné Dimanche - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Moonfall" avec Halle Berry et Patrick Wilson sera diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche le 17 mars 2024 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Le 12 janvier 2011, les astronautes Brian Harper, Jocinda Fowler et Alan Marcus sont en mission en orbite à bord de la navette Endeavour pour réparer un satellite. Une force mystérieuse les attaque et provoque la mort de Marcus.

Brian parvient à ramener la navette sur Terre, mais il est jugé responsable de l'accident, car personne ne le croit, même pas Jocinda. Cela va profondément affecter Brian, sa carrière et sa vie privée.

Dix ans plus tard, Brian vit seul et croule sous les dettes. Il est divorcé de Brenda, qui est désormais en couple avec Tom Lopez, et leur fils Sonny, âgé de 18 ans, a de gros problèmes judiciaires. C'est alors que Brian fait la connaissance de K. C. Houseman, un théoricien du complot persuadé que la Lune est en réalité une mégastructure. Ce dernier lui annonce que la Lune a subitement changé d'orbite et qu'elle va s'écraser prochainement sur Terre.

Devenue cadre de la NASA, Jocinda a fait la même découverte. Après une expédition sur la Lune qui se termine dramatiquement et confirme les révélations de Brian, Jocinda pense avoir la solution pour empêcher cette catastrophe, qui provoquerait l'extinction de l'humanité dans 3 semaines, mais qui l'oblige à travailler à nouveau avec Brian malgré leur rancœur.