"L'Événement" : film sur l'avortement clandestin dans les années 60 diffusé sur France 2 mardi 5 mars 2024 - Vidéo

À l'occasion de la prochaine journée internationale des droits des femmes, France 2 diffusera mardi 5 mars 2024 à 21:10 "L'Événement", un film français Audrey Diwan adapté du roman éponyme d'Annie Ernaux, paru en 2000.

L'histoire en quelques lignes...

1963 : Anne est une brillante étudiante d'origine sociale modeste qui suit des études de lettres à l'université d'Angoulême. Elle se retrouve enceinte à une époque où la contraception et l'avortement sont illégaux.

Toute personne qui l'aiderait risque la prison. Anne ne trouve donc aucun secours auprès de ses amies. Les deux médecins qu'elle consulte refusent également de l'aider, l'un d'eux lui prescrit même un médicament en lui laissant croire qu'il peut provoquer un avortement alors qu'il a l'effet inverse.

Anne est perturbée, elle n'arrive plus à se concentrer sur ses études et ses notes chutent. Elle essaie de s'avorter elle-même, mais sa tentative échoue.

Son ami Jean finit par la mettre en contact avec Laetitia, une jeune femme ayant avorté, qui lui donne les coordonnées d'une faiseuse d'anges. Anne doit vendre certaines de ses affaires pour réunir la somme nécessaire.

L'avorteuse lui pose une première sonde, qui ne fait pas effet. Anne retourne la voir, et malgré les risques encourus, lui demande de lui poser une deuxième sonde. Anne ressent de grandes souffrances, finit par perdre connaissance et doit finalement être hospitalisée, mais l'avortement a cette fois eu lieu et Anne peut passer ses examens de fin d'année.

Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Leonor Oberson, Anna Mouglalis.

Ce film a obtenu le Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021, et a été multi-nommé et primé aux Césars et aux Lumières.