À ne pas manquer dans Ciné Dimanche le 24 mars 2024 à 21:10 sur TF1, la diffusion de "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?", un film réalisé par Philippe de Chauveron, sortie en 2021, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Après que Claude a réussi à convaincre ses gendres de rester à Chinon, ils sont omniprésents dans leur vie. Claude est horrifié d’apprendre qu'André et Madeleine Koffi vont venir chez eux, pour raisons médicales, sans dire jusqu’à quand. André Koffi souffre en effet de rhumatismes et ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire avant que la saison des pluies ne se termine.

Il apprend dans le même temps que Charles va jouer une pièce où il interprète Jésus mais aussi que le mariage de Ségolène et Chao bat de l'aile. Claude voit sa chance de rapprocher Ségolène du collectionneur d'art allemand Helmut Schäfer, qu'il considère comme le gendre parfait.

De plus, sans que Claude le sache, une querelle de voisinage oppose David et Rachid parce que le pommier de David est planté juste à côté de la clôture et perd certaines de ses pommes dans le jardin de Rachid, ce qui lui écrase ses plants d'aromates.

L'épouse de Claude, Marie, quant à elle est confrontée au vieillissement car le couple va fêter ses 40 ans de mariage. Bien que Claude ne prévoie qu'un dîner à deux pour la journée spéciale, ses filles planifient secrètement de renouveler le mariage avec la présence des parents de leurs maris, ce qui ne rencontre pas d'enthousiasme parmi les gendres car leurs parents ont des problèmes interpersonnels similaires à ceux de Claude et Marie. Ainsi, les parents de David se disputent à cause d’une histoire de pain, le père de Chao en veut aux Verneuil pour les avoir confondu à tort avec des inconnus durant leur dernière visite et sa mère souffre d'une addiction à l'alcool. Enfin, le père de Rachid semble en vouloir à son fils de l’avoir empêché de devenir un rockeur professionnel pour assumer son rôle de père.

Sur l'insistance des filles, tous les beaux-parents sont néanmoins invités, ce qui déplaît particulièrement à Claude...

Avec : Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Lauby (Marie Verneuil), Medi Sadoun (Rachid Benassem), Ary Abittan (David Benichou), Frédéric Chau (Chao Ling), Noom Diawara (Charles Koffi), Frédérique Bel (Isabelle Verneuil-Benassem), Emilie Caen (Ségolène Verneuil-Ling), Elodie Fontan (Laure Verneuil-Koffi), Alice David (Odile Verneuil-Benichou)...