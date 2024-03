Place au cinéma : "Merci pour le chocolat" de Claude Chabrol sur France 5 vendredi 15 mars 2024 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 15 mars 2024 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Merci pour le chocolat".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir "Merci pour le chocolat", un film réalisé par réalisé par Claude Chabrol, sorti en 2000.

L'histoire en quelques lignes...

André Polonski (Jacques Dutronc) est un pianiste virtuose, de renommée internationale. D'abord marié avec Mika (Isabelle Huppert), directrice d'une grande entreprise de chocolat suisse, il l'a quittée pour Lisbeth, avec qui il a eu un fils, Guillaume (Rodolphe Pauly). Lorsque Lisbeth est morte dans un accident de voiture, c'est presque naturellement qu'il s'est remarié avec Mika.

Bien sûr, André aimerait que son fils soit un peu plus dynamique, qu'il s'intéresse à davantage de choses, qu'il sorte un peu plus. Bien sûr, Mika aimerait qu'André soit un peu plus passionné, qu'il prenne moins de somnifères, qu'il s'occupe d'elle un peu plus. Mais une nouvelle famille s'est ainsi constituée, et c'est Mika elle-même qui prépare le chocolat de Guillaume, tous les soirs.

Ce petit équilibre se trouve soudainement remis en cause par l'arrivée de Jeanne (Anna Mouglalis), une jeune pianiste, elle aussi virtuose, qui pourrait être la fille d'André.