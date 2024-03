"La La Land" de Damien Chazelle à revoir sur ARTE dimanche 24 mars 2024 - Vidéo

Entre hommage aux comédies musicales et regard nostalgique sur un cinéma disparu, La La Land", l'euphorisant film multioscarisé de Damien Chazelle, avec Emma Stone et Ryan Gosling, sera diffusé sur ARTE dimanche 24 mars 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À Los Angeles, Mia rêve d'être actrice. Entre deux auditions, elle sert des cafés aux abords des studios hollywoodiens.

Pianiste de jazz, Seb, lui, s'est résolu à jouer dans un restaurant un répertoire qu'il déteste, en attendant d'ouvrir son propre club. Leur aspiration commune à vivre pour l'art rapproche les deux jeunes gens.

Mais leur amour résistera-t-il à leurs ambitions ?

Romantisme musical

Dès l'ouverture, en plan-séquence, le ton est donné : englués dans un gigantesque embouteillage, des passants emportés par "Another Day of Sun", la musique composée par Justin Hurwitz, chantent et dansent sur les toits des voitures une ode à Los Angeles, le tout vivifié par les couleurs (bleu, jaune, vert, rouge) de leurs vêtements.

Avec cet hommage aux comédies musicales – d'aucuns s'amuseront à repérer les références aux Demoiselles de Rochefort, à Chantons sous la pluie ou encore à Moulin Rouge –, Damien Chazelle (Whiplash) pose un regard à la fois euphorisant et mélancolique sur un Hollywood qui n’existerait plus : celui du show, dont les chorégraphies entraînaient les corps au rythme de bandes originales iconiques, indépendamment de la marche de la fiction.

Pris dans une nouvelle donne où la narration est reine, Mia et Seb, interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling, éblouissants comme toujours, sont condamnés à sacrifier leur passion pour suivre leurs ambitions individuelles.

Mais à l'image de son dernier film, Babylon, sorti en 2023, qui célèbre le cinéma des années 1920, le réalisateur franco-américain ressuscite le romantisme du cinéma populaire d'antan et laisse entrevoir une lueur d'espoir.

Si, désormais, danser et chanter ne va plus de soi, une idée de l'amour qui s'affranchirait des contraintes matérielles du réel demeure nichée au milieu des décors en carton-pâte des studios californiens.