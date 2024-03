Inédit : "Un autre monde" avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain & Marie Drucker sur France 2 mardi 2 avril 2024 - Vidéo

Mardi 2 avril 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Un autre monde", un film réalisé par Stéphane Brizé, sorti en 2021, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Philippe Lemesle (Vincent Lindon) dirige un site industriel qui appartient à une multinationale américaine. Il reçoit l'ordre de licencier 58 personnes, alors qu'il y a eu des suppressions d'emploi récemment et que les salariés sont déjà sous pression. Il se retrouve pris en étau entre les injonctions de sa direction et les résistances de ses chefs de service qui jugent que le site ne pourra plus fonctionner avec un effectif trop réduit.

En parallèle, sa femme Anne (Sandrine Kiberlain) demande le divorce car elle ne supporte plus que la vie professionnelle de son mari cannibalise leur vie privée, et leur fils Lucas (Anthony Bajon) a de sérieux problèmes psychiques au point de devoir être hospitalisé.

Philippe cherche une porte de sortie en élaborant un plan alternatif permettant de faire les économies requises sans licencier, mais il est sèchement rejeté par la direction américaine.

Des rumeurs courent dans l'entreprise, et les représentants du personnel viennent lui demander s'il y a ou non un plan social en cours d'élaboration. Poussé dans ses retranchements, il finit par leur assurer qu'il n'y a pas de licenciements de prévus.

Mais l'un des syndicalistes a secrètement enregistré la conversation, et lorsque le plan social est finalement annoncé, il rend public l'enregistrement. Philippe se retrouve licencié sans indemnités pour faute lourde. Claire Bonnet Guérin (Marie Drucker), la directrice de la filiale française du groupe, lui propose néanmoins un arrangement à condition qu'il accepte de faire porter la responsabilité à son adjoint, qui serait licencié. Philippe refuse.