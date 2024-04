"La confession" avec Romain Duris et Marine Vacth à voir sur ARTE mercredi 3 avril 2024 - Vidéo

Romain Duris et Marine Vacth se livrent à un duel d’idées et de sentiments refoulés dans cette adaptation d’une délicate intensité de "Léon Morin, prêtre" diffusée mercredi 3 avril 2024 à 20:55 sur ARTE.

L'histoire en quelques lignes...

Une petite ville française sous l’Occupation. Quelques mois avant la fin de la guerre, Léon Morin est affecté dans une nouvelle paroisse. Jeune, charmant et impliqué, il fait l’unanimité auprès de la communauté, mettant en émoi la gent féminine d’une bourgade dépeuplée de ses hommes.

Employée au centre de tri postal, Barny accueille avec sarcasme les commentaires émoustillés de ses collègues. La jeune femme, communiste et athée, dont le mari est prisonnier en Allemagne, finit pourtant par céder à la curiosité et, par défi, pénètre dans le confessionnal.

Ce sera le début d’une succession de joutes d’arguments, pétrie d’admiration réciproque et d’émois réfrénés…

Le combat de l’amour

À jamais marquée par le duo Emmanuelle Riva / Jean-Paul Belmondo (Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville), cette histoire d’amour impossible, racontée par l’écrivaine Béatrix Beck, renaît à l’écran sous la caméra inspirée de Nicolas Boukhrief.

Baignant dans des lumières feutrées, à l’image des sentiments des protagonistes, ce puissant mélo, aux dialogues vifs et intelligents, repose sur deux acteurs également touchés par la grâce : Romain Duris, irrésistible de charme et de spiritualité, et Marine Vacth, dont l’ardeur et la vulnérabilité envoûtent autant qu’elles émeuvent.