Les pleins pouvoirs de Clint Eastwood à revoir sur ARTE dimanche 21 avril 2024

Dimanche 21 avril 2024 à 21:00, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Les pleins pouvoirs", un film américain réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1997.

Alors qu’il cambriole la villa d’un influent philanthrope, un esthète du vol est témoin d’un meurtre impliquant le président des États-Unis.

Dans un thriller politique mâtiné d'un règlement de comptes familial, Clint Eastwood réunit autour de lui un solide casting, d’Ed Harris à Gene Hackman.

L'histoire en quelques lignes...

Esthète solitaire et as de la cambriole, Luther Whitney se délecte de faire main basse sur les bijoux et les liquidités des puissants de ce monde. Après de méticuleux préparatifs, il se lance dans son nouveau coup : profiter de l’absence de Walter Sullivan, un influent philanthrope, pour dévaliser la chambre forte de sa luxueuse villa.

Alors que, son forfait commis, il s’apprête à quitter les lieux, l’arrivée inopinée de Christy, la jeune épouse de Sullivan, et d’Alan Richmond, le président des États-Unis, le contraint à rester caché et à les observer derrière une vitre sans tain. Quand leur rendez-vous galant prend une tournure violente, les deux officiers de sécurité du président surgissent et abattent Christy...

Jeu du chat et de la souris

Talentueux dessinateur, le paisible Luther Whitney (Clint Eastwood) passe des heures au musée à copier les chefs-d’œuvre. Mais le sexagénaire, passé jadis par la case prison, a un autre péché mignon : détrousser les riches. Cette deuxième passion, moins honorable, va le placer dans une situation très inconfortable quand il devient pour la Maison-Blanche un témoin à faire taire. Elle lui fournit toutefois l’opportunité de renouer les liens avec sa fille procureure, qu’il vénère et qui, depuis des années, a coupé les ponts avec lui…

Sur un scénario malin de William Goldman, oscarisé pour Butch Cassidy et le Kid et Les hommes du président, Eastwood réalisateur joue la carte de l’efficacité.

S’appuyant sur un solide casting, d’Ed Harris (Appaloosa) à Gene Hackman, qu’il retrouve après l’avoir dirigé dans Impitoyable, et de Laura Linney (Peur primale) à Judy Davis (Celebrity), il orchestre un petit jeu du chat et de la souris pour s'offrir en tant qu’acteur l’occasion de combiner scènes d’action, tumultueux face-à-face père-fille et réflexion sur les privilèges qu’octroie la raison d’État.