La loi de Téhéran de Saeed Roustayi diffusé sur ARTE mercredi 24 avril 2024 (vidéo)

Mercredi 24 avril 2024 à 20:55, ARTE diffusera "La loi de Téhéran", un thriller iranien écrit et réalisé par Saeed Roustayi, sorti en 2019.

Un inspecteur de l’antidrogue à Téhéran lance ses hommes contre un insaisissable trafiquant qui inonde la ville de crack.

Mené de main de maître par Saeed Roustayi (Leila et ses frères), un thriller étourdissant.

L'histoire en quelques lignes...

À la tête d’une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran, l’énergique inspecteur Samad Majidi traque en vain depuis des mois Nasser Khakzad, un insaisissable baron de la drogue.

Pressurisé par sa hiérarchie qui exige des résultats, il entreprend avec ses hommes de remonter chacun des maillons de la filière du trafiquant, des simples consommateurs à son laboratoire clandestin en passant par ses mules et revendeurs.

Quand enfin Samad Majidi atteint son objectif, la confrontation entre Khakzad et le juge d’instruction le place dans une délicate position…

Un thriller à l’américaine

Tout commence par une sidérante course-poursuite à pied dont l’issue tragique ne serait pas reniée par les maîtres du cinéma d’action américain. Suivant la guerre d’un flic contre un important parrain de la drogue, Saeed Roustayi (Leila et ses frères) entraîne le spectateur de la banlieue sud de Téhéran, ravagée par le crack, jusqu’au luxueux penthouse d’un trafiquant dévoué à sa famille.

De la plongée immersive dans les bas-fonds de la ville, où hommes, femmes et enfants, tels des zombies, cohabitent dans un bidonville de conduites de béton empilées, aux inhumaines conditions de détention et au sort réservés aux drogués et aux dealers par le régime islamique, le cinéaste brosse un effarant tableau de la société iranienne engagée dans une lutte impossible contre la prolifération des stupéfiants.

Mené de main de maître, un thriller étourdissant dont nul ne sort indemne.