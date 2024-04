L'année du dragon à revoir sur ARTE dimanche 28 avril 2024

Dimanche 28 avril 2024 à 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "L'année du dragon", un film réalisé en 1985 par Michael Cimino avec Mickey Rourke

L'histoire en quelques lignes...

À New York, pendant les fêtes du Nouvel An chinois, déjà troublées par de sanglants règlements de comptes, Jackie Wong, le parrain de Chinatown, est assassiné.

Tout juste nommé dans le quartier, l’inspecteur Stanley White, vétéran du Viêtnam et flic bien noté, quoique expéditif et incontrôlable, propose de "nettoyer" le quartier. Pour cela, il essaie d’obtenir la collaboration d’une jeune journaliste d’origine chinoise, Tracy Tzu.

Il identifie bientôt son principal ennemi, à l’origine de la vague de violence : Joey Tai, un jeune dealer mafieux qui ne s’embarrasse d’aucun scrupule.

Apocalypse américaine

Après l’échec de son chef-d'œuvre, La porte du paradis (1980), l’auteur du non moins grandiose Voyage au bout de l’enfer est resté cinq années sans tourner. Il revient en cinéaste rageur avec ce film choc, incisif et brutal, qui restera lui aussi longtemps incompris.

Dans la lignée de grands prédécesseurs, du Parrain à Scarface, L’année du dragon s’attache à dépeindre l’univers de la mafia chinoise avec un souci de réalisme abrupt – les cadavres marinant au milieu des pousses de soja, ou la tête coupée exhibée lors d’une discussion entre trafiquants de drogue, ne se laissent pas oublier.

Taxé à l’époque de xénophobie primaire par certains critiques, Michael Cimino livre en réalité, grâce à sa mise en scène coup de poing et à son scénario plein d’ambiguïté, une vision apocalyptique de la société américaine, sauvage et en effet, gangrenée par le racisme. Avec, au centre de cette spirale infernale, Mickey Rourke au meilleur de son jeu et de sa hargne dans la peau d’un flic violent à fleur de peau, qui éructe, cogne et séduit – souvent en même temps.