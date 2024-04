"Un secret" avec Cécile de France, Patrick Bruel et Julie Depardieu à revoir sur ARTE mercredi 1er mai 2024

Mercredi 1er mai 2024 à 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Un secret", un film de Claude Miller, avec Cécile de France, Patrick Bruel et Julie Depardieu.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1955. François Grimbert, enfant chétif en proie à des cauchemars, cohabite avec un grand frère imaginaire qui est son contraire : athlétique et capable de prouesses, à l’instar de ses parents, Maxime et Tania, tous deux passionnés de sport. Devant l’amertume qu’il inspire à son père, le garçon se réfugie souvent chez Louise, leur voisine kinésithérapeute, intime de la famille.

C’est elle qui, à l’aube des 15 ans de François, lui révélera le secret de ses origines. Maxime, de son vrai nom Grinberg, a épousé en 1936 Hannah, qui lui a donné un fils prénommé Simon. Mariée avec le frère de cette dernière, Tania tenait une boutique à Lyon.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, fuyant les persécutions antisémites, tous se sont cachés dans la Creuse sous de fausses identités. Mais Hannah et Simon ne sont jamais arrivés jusque-là…

Poids de la culpabilité

Témoin de l’attraction réprimée entre Maxime et Tania, Hannah (émouvante Ludivine Sagnier) s’est enfoncée dans le désespoir, possiblement jusqu’au sacrifice.

Entre couleurs du passé et présent en noir et blanc, de l’insouciance des premiers congés payés au mitan des années 1980, Claude Miller (L’effrontée, Thérèse Desqueyroux) navigue avec fluidité entre les époques pour révéler progressivement ce douloureux secret, que le véritable François Grimbert, écrivain et psychanalyste, a couché sur le papier dans un roman autobiographique paru en 2004.

Embrassant le destin tragique de cette famille élargie – à laquelle se mêle Louise, incarnée par une Julie Depardieu césarisée –, cette adaptation, poignante et romanesque, sonde la culpabilité des survivants et la transmission muette des traumatismes grâce à une reconstitution soignée et à un casting au diapason, emmené par Patrick Bruel et Cécile de France.