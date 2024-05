"Mort sur le Nil" diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche le 12 mai 2024 (vidéo)

Ce 12 mai 2024 à 21:10, TF1 diffusera dans Ciné Dimanche le film "Mort sur le nil" de Kenneth Branagh, du roman du même nom d'Agatha Christie.

L'histoire en quelques lignes...

Hercule Poirot doit enquêter sur un meurtre perpétré à bord d'un navire de croisière.

En effet, la riche et belle héritière Linnet Ridgeway s'éprend de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie, Jacqueline de Bellefort, et l'épouse dans la foulée. Partis en voyage de noces, les jeunes mariés sont poursuivis par la jeune femme délaissée, dans leurs étapes successives, jusqu'en Égypte, où ils séjournent dans un hôtel où se trouve également Poirot, qui pressent une situation dramatique. Ce dernier, les jeunes mariés et leur poursuivante, ainsi que divers clients « aisés » de l'hôtel se retrouvent fortuitement pour faire une croisière à bord du vapeur S. S. Karnak… Jusqu'au jour où Linnet est retrouvée assassinée.

La suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est pourtant une des seules personnes à avoir un alibi inattaquable. Mais Hercule Poirot n'est pas dupe et ses « cellules grises » vont mettre à mal tous les alibis et révéler une machination diabolique...

Avec : Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Tom Bateman (Bouc), Annette Bening (Euphemia Bouc), Russell Brand (Windlesham)