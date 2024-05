"À couteaux tirés" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 12 mai 2024 (vidéo)

Dimanche 12 mai 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "À couteaux tirés", un film américain avec Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis et Christopher Plummer.

L'histoire en quelques lignes...

La famille Thrombey est réunie dans la demeure familiale pour fêter les 85 ans du patriarche, Harlan, riche et célèbre écrivain de littérature policière. Le lendemain matin, la gouvernante Fran retrouve Harlan mort dans son bureau, la gorge tranchée.

Une semaine plus tard, après l'enterrement d'Harlan, l'inspecteur Elliott et l'agent Wagner sont au manoir pour interroger la famille dans le cadre de la procédure, bien qu'ils soient convaincus qu'il s'agisse d'un suicide. Mais Benoit Blanc (Daniel Craig), détective privé qui a été engagé anonymement pour enquêter sur l'affaire, n'est pas de cet avis et est présent sur les lieux pour mener ses propres investigations.

Les récits des différents membres de la famille coïncident, malgré des tensions au sein de celle-ci. Cependant, tous se gardent de révéler aux inspecteurs les différends qu'ils ont eus avec Harlan ce soir-là. Il a d'abord menacé son beau-fils Richard (Don Johnson) de révéler son adultère à sa fille aînée Linda (Jamie Lee Curtis), épouse de Richard. Puis il a coupé les vivres à sa belle-fille Joni (Toni Collette) et sa petite-fille Meg (Katherine Langford) après avoir découvert que Joni volait l'argent qu'Harlan envoyait pour payer l'école de Meg. Enfin, il a renvoyé son fils cadet Walter (Michael Shannon) de leur maison d'édition. Ransom (Chris Evans), son petit-fils et brebis galeuse de la famille, a eu une altercation avec lui et est parti le plus tôt de la soirée.

Alors qu'il expose aux inspecteurs Elliott et Wagner qu'il ne pense pas qu'il s'agisse d'un suicide, Blanc retrouve Marta Cabrera (Ana de Armas), l'infirmière d'origine uruguayenne de Harlan, devenue au fil des années sa confidente et presque un membre de la famille. Marta est incapable de mentir sans que cela lui déclenche d’irrépressibles haut-le-cœur voire des vomissements. Marta confirme l'adultère de Richard et la cessation des virements à Joni, que Blanc soupçonnait. Cependant, si plusieurs membres de la famille ont d'éventuels mobiles, aucun n'est assez important pour pousser au meurtre et Benoit Blanc, invité anonymement, ne s'explique toujours pas sa présence.