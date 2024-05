Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier diffusé sur ARTE mercredi 15 mai 2024 (vidéo)

Mercredi 15 mai 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Julie (en 12 chapitres)" un film de Joachim Trier avec Renate Reisnve qui a obtenu le Prix d'interprétation féminine pour ce rôle lors du Festival de Cannes en 2021.

L'histoire en quelques lignes...

À Oslo, Julie abandonne des études de médecine dans lesquelles elle a le sentiment de se perdre, quittant en même temps sa docilité de bonne élève et le garçon qu'elle a cessé d'aimer.

Après un passage en psycho, elle largue la fac pour de bon et se lance dans la photographie. Elle rencontre Aksel, un dessinateur de BD à la notoriété établie, de quinze ans son aîné, et décide de vivre avec lui. Il l'encourage à écrire, mais elle ne s'y met pas sérieusement, ainsi qu’à rompre enfin avec son père, remarié et fuyant, dont la froideur la fait souffrir. Il voudrait un enfant, elle ne s'y sent pas prête, le décalage grandit.

Un soir d'été solitaire, elle s'immisce dans une fête de mariage et parmi la foule des visages inconnus, se sent attirée par celui d'Eivind…

Substances volatiles

En douze fragments égrenés avec une fluidité sensuelle, un prologue et un épilogue, Joachim Trier (Oslo, 31 août) déroule quatre ans de la vie de Julie, obstinée à tracer son propre chemin sans parvenir tout à fait à croire en elle-même.

Multipliant les points de vue sur son héroïne, tantôt tout proche, tantôt à mi-distance, grâce entre autres à une discrète voix off masculine à la tonalité littéraire, il excelle à capter la substance volatile des émotions et de la vie qui passe. Entre charme solaire et fêlures ombrageuses, comédie romantique et drame, Renate Reinsve incarne avec une intelligence frémissante les variations intérieures de son personnage, en écho aux lumières changeantes des saisons, dans une capitale norvégienne que le cinéaste filme toujours avec la même grâce.