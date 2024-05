Ciné Dimanche - "Demain tout commence" avec Omar Sy à revoir sur TF1 ce 19 mai 2024 (vidéo)

Dimanche 19 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Demain tout commence", écrit et réalisé par Hugo Gélin, avec Omar Sy.

L'histoire en quelques lignes...

Samuel (Omar Sy), coureur, fêtard et un peu glandeur vit au bord de la mer dans le sud de la France. Sans attache, il tombe des nues le jour où Kristin (Clémence Poésy), conquête d'un soir, visiblement paumée, lui dépose Gloria, sa fille de quelques mois, dans les bras. Incapable de s'occuper d'elle, il se lance dans une course poursuite pour lui rendre sa fille et se retrouve à Londres. Il a perdu sa trace, il n’a pas un centime en poche et ne parle pas un mot d’anglais. Heureusement, il rencontre Bernie (Antoine Bertrand), un Français homosexuel qui travaille dans le cinéma et qui lui propose un travail de cascadeur.

Samuel apprend le métier de cascadeur et celui de père sur le tas, sans trop de casse pour la petite. Il se prend au jeu, car, pour lui, la vie sera toujours un jeu et Gloria (Gloria Colston) est bien d’accord avec lui là-dessus. Bernie aussi. Toutes les copines de Gloria à l’école ont une mère, où est la sienne ? Samuel lui a inventé une mère agent secret, qui correspond avec elle sur Internet et pourrait débarquer un jour à Londres entre deux missions.

Un jour, effectivement, alors que Gloria a huit ans, elle débarque. Elle vient de New York avec son compagnon, avec un instinct maternel retrouvé et dans l’intention de repartir outre-Atlantique avec Gloria.