Inédit le film "Tre piani" de Nanni Moretti diffusé sur Culturebox mardi 21 mai 2024 (vidéo)

Mardi 21 mai 2024 à 21:05, Culturebox diffusera "Tre piani", un film dramatique italien réalisé par Nanni Moretti, sorti en 2021, adapté du roman « Trois étages » de l'auteur israélien Eshkol Nevo.

L'histoire en quelques lignes...

"Tre piani", film dramatique et film choral, présente le destin croisé de trois familles qui habitent les trois niveaux (tre piani en italien) d'un même immeuble, l'histoire entrelacée de personnages rongés par la culpabilité, la mauvaise conscience et l'angoisse, une histoire qui interroge les thèmes de la faute, de la justice, de la responsabilité de ses propres actions et de la difficulté d'être parents.

Lucio et Sara, habitent au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ils confient souvent leur fille de sept ans, Francesca, à leurs voisins de palier âgés, Giovanna et Renato. Un soir, Renato disparaît avec l'enfant pendant plusieurs heures. Lorsque les deux sont enfin retrouvés, Lucio craint que quelque chose de terrible ne soit arrivé à sa fille. Sa peur vire à l'obsession.

Au-dessus, Monica, épouse de Giorgio constamment à l'étranger pour son travail, va devenir mère. Elle mène une bataille silencieuse contre la solitude et la peur de devenir un jour comme sa mère, hospitalisée pour troubles mentaux. Lorsque Giorgio revient, il est peut-être trop tard.

Au dernier étage vivent Dora et Vittorio, tous deux magistrats, et leur fils de vingt ans, Andrea. Une nuit, le garçon conduisant en état d'ébriété tue une femme. Épouvanté, il demande à ses parents de l'aider à éviter la prison. Vittorio estime que son fils doit être jugé et condamné. La tension entre les deux explose, créant un point de non retour. Vittorio impose alors à Dora de choisir entre leur fils et lui.