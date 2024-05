Place au cinéma : "La Belle Noiseuse" diffusé sur France 5 vendredi 24 mai 2024 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 24 mai 2024 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "La Belle Noiseuse".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir "La Belle Noiseuse", un film de Jacques Rivette, sorti en 1991 lors du Festival de Cannes, où il reçoit le Grand Prix du jury, puis le prix Méliès.

L'histoire en quelques lignes...

Nicolas, un jeune artiste peintre, rêve de rencontrer son aîné, le célèbre Édouard Frenhofer. Par l'intermédiaire de Balthasar Porbus, un marchand de tableaux, il est introduit avec Marianne, sa compagne, dans la demeure de Frenhofer. Celui-ci les emmène dans l'atelier qu'il a déserté et leur parle de La Belle Noiseuse, un tableau abandonné depuis dix ans, et pour lequel sa femme Liz avait servi de modèle. D'un commun accord, Nicolas et Édouard décident que Marianne sera la nouvelle « Belle Noiseuse ».

Marianne se rebelle contre une décision prise sans elle, mais, le lendemain, elle se présente à la porte de la maison. Pendant les cinq journées de pose, la tension va monter entre les différents protagonistes.

Après les premières réticences, Marianne s'attache au maître et finit par l'encourager quand celui-ci fatigue. Liz tente de prévenir la jeune femme sur l'enjeu d'être modèle pour Frenhofer, mais Marianne, indépendante et têtue, refuse de l'écouter. Finalement, le tableau achevé, Marianne, horrifiée, se découvre plus vraie que nature : c'est son intériorité que le peintre a réussi à saisir. Le tableau l'a définitivement changée : rien ne sera plus comme avant.

Avec : Emmanuelle Béart, Jane Birkin et Michel Piccoli.