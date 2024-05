Inédit : "La nuit du 12" de Dominik Moll diffusé sur France 2 dimanche 26 mai 2024 (vidéo)

Dimanche 26 mai 2024 à 21:10, France 2 diffusera "La nuit du 12", un film franco-belge coécrit et réalisé par Dominik Moll, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

La nuit du 12 octobre 2016, les policiers de la PJ de Grenoble fêtent le départ à la retraite de leur chef. C'est Yohan Vivès qui reprend son poste. Cette même nuit, à Saint-Jean-de-Maurienne, Clara Royer, 21 ans, quitte la maison dans laquelle elle participait à une soirée entre amies, pour rentrer chez elle. Sur le chemin, elle envoie une vidéo à Stéphanie, sa meilleure amie. Juste après, elle rencontre un homme qui l'asperge d'essence et lui met le feu.

C'est la PJ de Grenoble, et non la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne, qui se voit confier l'enquête. Après avoir identifié la victime et prévenu ses proches, ils font, avec l'aide de Stéphanie, la liste des hommes que fréquentait la victime et commencent à les interroger. Yohan et son collègue Marceau sont particulièrement choqués par la mort affreuse de Clara Royer, ainsi que par son jeune âge. Marceau fait remarquer que ce sont presque toujours des femmes que l'on tue ainsi, en les brûlant vives.

Aucun des interrogatoires avec les différents « ex » de Clara ne permet de trouver le coupable, même si l'un d'eux a écrit après leur rupture une chanson rap dans laquelle il menace Clara de la « cramer ». Il jure qu'il serait incapable de passer à l'acte. Les inspecteurs de la PJ reçoivent, dans un courrier anonyme, un briquet. L'auteur de l'envoi s'avère être un marginal qui connaissait Clara, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait commis le crime.

Avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners dans les rôles principaux.