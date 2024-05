Nouvelle soirée Bruce Willis sur M6 jeudi 30 mai 2024 avec "Die Hard 4 - Retour en enfer"

Jeudi 30 mai 2024 à partir de 21:10, M6 proposera une soirée Bruce Willis avec la rediffusion des films "Die Hard 4 - Retour en enfer" et "Une journée en enfer".

21:10 Die Hard 4 - Retour en enfer

Des hackers s'attaquent aux différentes infrastructures des États-Unis dans le but d'entamer une liquidation des biens américains.

L'attaque débute par la coupure des communications et le piratage du système informatique du FBI. Les cybercriminels s'en prennent ensuite aux marchés boursiers, et pour finir, ils sabotent les installations électriques et de gaz.

Leur plan, savamment orchestré, va être chamboulé par l'intervention impromptue du lieutenant de police John McClane. Il est accompagné par Matt Farrell, un jeune hacker (et cryptographe) qu'il était chargé d'arrêter.

23:30 Une journée en enfer

New York, 1995. Un magasin est soufflé par l'explosion d'une bombe.

L'attentat est revendiqué par un inconnu se faisant appeler Simon. Celui-ci exige que le lieutenant John McClane, alors suspendu de ses fonctions, se livre à un périlleux « Jacques a dit » à travers toute la ville. S'il n'obéit pas aux directives de Simon, d'autres bombes exploseront.

Zeus Carver, un électricien et antiquaire afro-américain que McClane a rencontré à Harlem, est embarqué contre sa volonté dans cette journée infernale.