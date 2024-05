"Les Misérables" de Claude Lelouch avec Jean-Paul Belmondo sur ARTE dimanche 2 juin 2024 (vidéo)

Réinterprétant le roman de Victor Hugo, Claude Lelouch, accompagné d’un régiment de comédiens célèbres, transpose, dans ce grand film populaire, Jean Valjean et ses pairs dans la période de l’occupation allemande. Un film à revoir sur ARTE dimanche 2 juin 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À l’aube du XXe siècle, Henri Fortin est accusé à tort de l’assassinat de son employeur, le comte de Villeneuve. Envoyé au bagne, il se tue à l’issue d’une évasion ratée, laissant derrière lui sa femme et son fils, nommé Henri comme lui, qui travaillent tous deux pour le cupide aubergiste Guillaume.

Quelques années plus tard, ce fils, devenu déménageur après une carrière de boxeur, fait la rencontre des Ziman, une famille juive fuyant les persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir caché leur fille Salomé dans un couvent, il accepte de les aider à partir vers la Suisse.

Hommage aux grands récits

Dans son camion de déménagement, alors qu’André Ziman (Michel Boujenah) lui narre les aventures de Jean Valjean, Henri Fortin (Jean-Paul Belmondo), analphabète, s’étonne du mimétisme entre le destin du célèbre personnage et le sien.

Conviant un casting de haut vol, Claude Lelouch s’amuse à adapter et remanier, avec une certaine candeur, le roman de Victor Hugo. Dans une fresque épique, romanesque et sentimentale, le réalisateur d’Un homme et une femme présuppose que l’histoire est un éternel recommencement. Transposez Jean Valjean, Cosette, les Thénardier ou Javert des insurrections de 1832 à l’occupation allemande et vous obtiendrez un résultat similaire : un récit d’apprentissage, de lutte contre l’oppression et d’amour.

De la comédie au mélodrame en passant par le film noir ou de guerre, ce réjouissant hommage aux grands récits pousse l’analogie jusqu’au cinéma lui-même, qui ne cesse de se nourrir de ces mythologies communes.

Avec : Jean-Paul Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines, Annie Girardot, Philippe Léotard, Clémentine Célarié, Philippe Khorsand, Rufus, Salomé Lelouch.