"Bad Boys for Life" avec Will Smith et Martin Lawrence à revoir sur M6 jeudi 13 juin 2024 (vidéo)

Jeudi 13 juin 2024 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Bad Boys for Life", réalisé en 2020 par par Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Will Smith et Martin Lawrence.

L'histoire en quelques lignes... Isabel Aretas (Kate del Castillo), veuve du pivot du cartel Benito, s'échappe d'une prison mexicaine avec l'aide de son fils Armando (Jacob Scipio). Isabel envoie ce dernier à Miami, lui demandant de récupérer une importante somme d'argent que son père Benito avait cachée, ainsi que d'assassiner les personnes responsables de l'arrestation de son père et de sa mort en prison. Isabel exige qu'Armando tue le détective de Miami Mike Lowrey (Will Smith) en dernier. À Miami, Mike accompagne son partenaire Marcus Burnett (Martin Lawrence) à la naissance de son petit-fils. Désireux de passer plus de temps avec sa famille, un Marcus vieillissant confie à Mike qu'il a l'intention de prendre sa retraite, au grand dam de son coéquipier. Lors d'une fête célébrant la naissance du petit-fils de Marcus, Mike est abattu par Armando et laissé dans le coma pendant des mois. Châtié par Isabel pour avoir ciblé Mike en premier, Armando continue d'assassiner d'autres cibles sur sa liste pendant la convalescence de Mike. Avec : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Theresa Randle et Joe Pantoliano dans les rôles principaux.

