Inédit : Le film "Joyeuse retraite 2" diffusé sur M6 vendredi 14 juin 2024 (vidéo)

Vendredi 14 juin 2024 à 21:10, M6 diffusera "Joyeuse retraite 2", un film réalisé par Fabrice Bracq, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

À la suite de leurs déboires dans le précédent film, Philippe et Marilou se rendent au Portugal pour découvrir leur maison de vacances. Ils sont accompagnés d'Olivier, leur cousin (chargé du projet), Léa, leur ex belle-fille, Casa, son petit garçon ainsi que leur petits-enfants Félix et Juliette. À leur arrivée, les retraités découvrent que la maison est toujours en construction, qu'un âne (baptisé "Bob" pour "Bob Dylan") squatte leur terrain et qu'Alves, l'ouvrier, a déserté le chantier.

Olivier tente sans succès de le contacter et la famille s'installe au premier étage, seule partie pratiquement terminée. Philippe en profite pour confier discrètement à Olivier la bague qu'il compte offrir à Marilou pour fêter leur anniversaire de mariage. En essayant de trouver une cachette, Olivier pose la bague sur la table de la cuisine et Bob l'avale. Le lendemain matin, à la surprise générale, Alves se présente dans la maison et jure sur son honneur qu'il va terminer les travaux.

Ce n’est que le début des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les retrouver avant que leurs parents ne les rejoignent…

Avec : Michèle LAROQUE (Marilou Blanchot), Thierry LHERMITTE (Philippe Blanchot), Constance LABBÉ (Léa), Nicolas MARTINEZ (Olivier), Nicole FERRONI (Cécile Blanchot) et Omar MEBROUK (Arnaud).