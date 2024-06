Dimanche 16 juin 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Le Test", un film réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine et Matteo Perez.

L'histoire en quelques lignes...

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux enfants, Maximilien et César, sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit dernier.

Un week-end comme tous les autres, la découverte d'un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.