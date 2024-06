Le film "My Lady" de Richard Eyre avec Emma Thompson diffusé sur ARTE mercredi 19 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 19 juin 2024 à 20:55, ARTE diffusera "My Lady", un film réalisé par Richard Eyre en 2017, avec Emma Thompson, Stanley Tucci et Fionn Whitehead.

L'histoire en quelques lignes...

Juge aux affaires familiales surmenée, Fiona Maye tombe de haut lorsque son mari, Jack, lui fait part de son désir de la tromper, se sentant totalement délaissé. La magistrate, ébranlée et blessée, doit dans le même temps se prononcer sur un cas délicat : Adam Henry, un adolescent de 17 ans atteint d’une leucémie, élevé dans la foi des Témoins de Jéhovah, refuse d’être transfusé, ce qui le prive de tout espoir de survie.

Après avoir rencontré le jeune patient à l’hôpital, "My Lady", comme on l’appelle au tribunal, rend son verdict : au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle ordonne que des soins médicaux lui soient prodigués. Quelque temps plus tard, Adam reprend contact avec celle qu’il considère comme sa sauveuse…

Mille nuances

D’un côté, un beau jeune homme impétueux, épris de poésie, cherchant un sens à son existence (Fionn Whitehead, vu dans le Dunkerque de Christopher Nolan, d’une émouvante intensité) ; de l’autre, une magistrate mélomane dévouée à sa charge, qui a peu à peu déserté la vie conjugale, incarnée par une Emma Thompson aux mille nuances.

Avec une délicate sobriété, Richard Eyre filme en parallèle le délitement du couple bourgeois que cette dernière forme avec Jack (Stanley Tucci) et la relation ambiguë qu’elle noue avec Adam, sur fond de romantisme et de sentiments maternels.

Sur un scénario de Ian McEwan adapté de son propre roman, L’intérêt de l’enfant, un drame psychologique d’une grande finesse.