Le film "Bohemian Rhapsody" à revoir sur W9 mercredi 19 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 19 juin 2024 à partir de 21:10, W9 rediffusera une soirée consacrée à Freddie Mercury et vous proposera de revoir "Bohemian Rhapsody" et le documentaire « Freddie Mercury : The great pretender ».

21:05 “Bohemian Rhapsody” Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert “Live Aid”, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. 23:30 « Freddie Mercury : The great pretender » Ce documentaire retrace la vie et la carrière de Freddie Mercury à travers des extraits de concerts, interviews, archives et témoignages de ceux qui l’ont connu, notamment Roger Taylor et Brian May (Queen) ou encore Montserrat Caballé, grande cantatrice espagnole, connue par le grand public pour avoir interprété avec Freddie le duo “Barcelona” en 1987.

