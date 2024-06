"Sage femme" avec Catherine Deneuve et Catherine Frot diffusé sur France 2 dimanche 23 juin 2024 (vidéo)

Dimanche 23 juin 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Sage femme", un film réalisé par Martin Provost, sorti en 2017, avec Catherine Deneuve et Catherine Frot.

L'histoire en quelques lignes...

Claire, une femme de quarante-neuf ans qui vit seule, est sage-femme dans une maternité dont la fermeture est programmée. Béatrice a été la maîtresse de son père, qui s'était suicidé quelque temps après le brusque départ de Béatrice. Après trente ans de silence, les deux femmes vont se retrouver.

Malgré son âge et sa santé précaire, Béatrice est fantasque et totalement immature. Claire, quant à elle, mène une vie rangée de bon Samaritain entre son hôpital et son appartement de Mantes-la-Jolie. Elle a un fils, Simon, qui fait des études de médecine, de même que sa copine enceinte. Claire commence à nouer une liaison avec Paul, un camionneur cinquantenaire.

Expulsée de l'appartement où elle était hébergée, l'extravagante Béatrice s'installe chez Claire.