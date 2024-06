Le film "Été 85" de François Ozon diffusé sur ARTE mercredi 26 juin 2024 (vidéo)

Mercredi 26 juin 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Été 85", un film réalisé en 2020 par François Ozon qui retrace la fulgurance d’une histoire d’amour à l’issue tragique entre deux adolescents.

L'histoire en quelques lignes...

L’été de ses 16 ans, lors d’une sortie en mer en solitaire à bord du petit voilier qu’il a emprunté à son meilleur ami, Alex, lycéen normand, chavire. Il est secouru par David, deux ans de plus que lui, solaire, beau comme un dieu et bouillonnant d’audace.

Le jeune homme, qui tient avec sa mère une boutique près de la plage, le prend joyeusement sous son aile. Les deux garçons deviennent aussitôt inséparables, et Alex découvre bientôt dans les bras de ce jeune homme libre d’esprit et de corps les émois exaltés d’un premier amour, qu’il peine pourtant à vivre ouvertement.

Mais six semaines plus tard, David meurt dans des circonstances troubles, et Alex, dévasté, est inquiété par la justice...

Légèreté et gravité

François Ozon aura attendu près de quatre décennies et le recul de la maturité pour adapter La danse du coucou (Dance on my Grave) du Britannique Aidan Chambers, roman d’apprentissage gay dont la lecture l’avait bouleversé à l’adolescence. Fidèle à la trame de cette histoire d’amour à l’issue tragique, construite comme un puzzle dont le jeune narrateur a la clé, il en transpose l’intrigue de l’autre côté de la Manche, au pied des falaises du Tréport.

Le réalisateur de Sous le sable replonge avec une nostalgie gourmande dans sa propre jeunesse, et reconstitue avec minutie des années 1980 pop et idéalisées, baignées de lumière et rythmées par les tubes des Cure et de Rod Stewart.

Dans le parcours de son jeune héros, lycéen à fleur de peau déchiré entre sa fascination pour la mort et ses irrépressibles pulsions de vie, il dépeint avec grâce la légèreté, la gravité et l'intensité d'un premier amour, dans lequel s’invitent tous les paradoxes de l’adolescence.