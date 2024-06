"Les Bronzés 3 : Amis pour la vie" à revoir sur TF1 dimanche 30 juin 2024 (vidéo)

Dimanche 30 juin 2024 à 21:30, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Les Bronzés 3 : Amis pour la vie", troisième volet de la trilogie des Bronzés, réalisé par Patrice Leconte, en 2006.

L'histoire en quelques lignes...

Vingt-sept ans qu'ils n'ont pas pris de vacances… ensemble. Après leur rencontre sur les plages de Côte d'Ivoire et leurs retrouvailles sur les pistes de Val d'Isère, Popeye, Jérôme, Gigi, Bernard, Nathalie, Jean-Claude et Christiane passent une semaine dans un hôtel de luxe appartenant à Graziella, la femme de Popeye. Que sont-ils devenus ? Les mêmes, en pire !

Nathalie et Bernard sortent d'un contrôle fiscal tandis que Jérôme traverse une très mauvaise passe depuis qu'il a été suspendu de ses fonctions de chirurgien à cause de Christiane, et, se retrouvant sans le sou, vit dans la voiture auto-école d'un ami, pour dépanner.

Robert, de son côté, est marié à la propriétaire de l'hôtel Graziella dans lequel lui et ses amis possèdent des parts (très minimes), mais la trompe avec la cheffe Elena.

Gigi a refait sa vie aux États-Unis avec Jean-Claude et tous deux ont changé physiquement ; l'arrivée du duo provoque un triangle amoureux car Jérôme compte la reconquérir, ce qui agace Jean-Claude dont le retour en France pourrait lui causer de nouveaux ennuis.

Pour ne rien arranger, Christiane, qui a la bouche déformée à la suite d'une opération ratée de Jérôme, débarque à l'hôtel pour obtenir les excuses de celui qui l'a défigurée.