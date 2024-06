"Un village presque parfait" à revoir sur France 3 lundi 1er juillet 2024 (vidéo)

Lundi 1er juillet 2024 à 21:10, France 3 diffusera "Un village presque parfait", un film réalisé par Stéphane Meunier en 2014 avec Didier Bourdon, Lorànt Deutsch, Carmen Maura, Denis Podalydès et Lionnel Astier.

L'histoire en quelques lignes...

Saint-Loin-la-Mauderne est un petit village pyrénéen charmant, mais isolé et en proie à l'abandon depuis la fermeture de l'usine qui faisait travailler la quasi-totalité des habitants. Tous, y compris le maire, vivent des minima sociaux.

Un espoir renaît lorsque l'Union européenne propose une aide pour implanter une nouvelle entreprise. Seule condition: avoir un médecin en poste au village. Le maire et les villageois entreprennent des recherches pour recruter ce nouveau médecin, en vain. Mais une nuit, un policier municipal originaire du village va effectuer un contrôle routier sur un jeune médecin parisien qui souhaite embrasser la carrière de chirurgien esthétique. Pris avec une petite quantité de drogue, un « marché » est passé : le policier municipal passe l'éponge si le médecin vient faire une période d'essai au village.

Le maire et les habitants feront tout pour rendre le village le plus accueillant possible, afin que le docteur s'installe définitivement. Convertir le terrain de rugby en terrain de cricket, sport favori du médecin, mettre en plat du jour du seul restaurant du village son plat favori, écouter ses conversations téléphoniques pour en savoir plus sur ses intentions, tout y passe.