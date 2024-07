"La 7ème compagnie" du Chef Chaudard de retour TF1 mercredi 3 juillet 2024 (vidéo)

Mercredi 3 juillet 2024 à 21:10, le Chef Chaudard et ses hommes s'installent sur TF1 pour vous permettre de voir ou de revoir la trilogie des aventures de la “7ème compagnie” !

Vu, et revue, la mytique trilogie de la “7ème compagnie” réalisée par Robert Lamoureux, qui raconte les aventures du Chef Chaudard et de ses hommes, est de retour sur TMC à partir du mercredi 18 janvier 2023.

Premier volet "Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?"

Lors de la débâcle de juin 1940, la septième compagnie du 106e régiment de transmissions est réfugiée dans un bois. Trois hommes sont envoyés dans un poste d'observation : les soldats Pithivier (Jean Lefebvre) et Tassin (Aldo Maccione), et le sergent-chef Chaudard (Pierre Mondy). Ceux-ci établissent une liaison téléphonique entre leur position d'observation et le bois où la 7e compagnie est regroupée. Malheureusement, le fil téléphonique passant sous la route est soulevé par une branche et est rapidement repéré par une colonne allemande qui encercle la 7e compagnie et la fait prisonnière. Seul le trio Pithivier, Tassin et Chaudard parvient à s'échapper.

Les trois soldats se cachent dans la forêt de Machecoul et ne sont pas pressés de rejoindre la ligne de front. Ils rencontrent le lieutenant Duvauchel (Érik Colin), pilote de chasse dont l'avion a été abattu, et qui prend le commandement du groupe. Dans une bourgade, ils croisent une dépanneuse de char allemande et sont forcés par une maladresse de Pithivier de se battre. Surpris, les Allemands n'ont pas le temps de répondre et sont tués par Tassin. Les quatre hommes prennent alors le véhicule et pendant leur escapade vers le front, tentent de comprendre son fonctionnement ; en particulier celui du canon positionné au-dessus du conducteur.

Ils sont aiguillés sur le mauvais chemin et rattrapent une colonne de prisonniers français surveillés par des soldats allemands, qui n'est autre que la 7e compagnie. Le quatuor dépasse les prisonniers et force les Allemands qui les surveillent à avancer plus vite devant leur véhicule, laissant sans surveillance les soldats français. Ces derniers s'empressent alors de disparaître dans le bois longeant la route. Ainsi la 7e compagnie est libérée.

Quatre ans plus tard, en juin 1944, dans un avion piloté par le lieutenant Duvauchel, les trois compères vont être parachutés sur la France. Ils tombent prématurément de l'appareil, Pithivier ayant glissé dans l'avion.

Avec : Jean Lefèbvre (Pitivier), Aldo Maccione (Tassin ), Pierre Mondy (Sergent Chaudard), Robert Lamoureux (Colonel Blanchet).