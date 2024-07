Le film "Moi, moche et méchant 3" à revoir sur TMC jeudi 11 juillet 2024

Jeudi 11 juillet 2024 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Moi, moche et méchant 3", un film d'animation réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffin, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

Dépité par sa récente mise à pied et la défection des Minions, Gru a la surprise d'apprendre en même temps le décès de son père et... l'existence de son frère jumeau, Dru, qui souhaite le rencontrer.

Bouleversé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui lui confirme la vérité. Il se rend alors aussitôt sur son île natale, Freedonia, avec Lucy et les filles pour faire connaissance avec son frère à qui, visiblement, tout réussit. Riche héritier, avenant et charismatique, Dru mène apparemment une vie de rêve et Gru le voit bientôt comme un rival.

Pourtant, les deux frères décident d'unir leurs forces pour arrêter Balthazar Bratt, un ex-enfant star des années 1980, qui n'a jamais supporté de retomber dans l'oubli. Devenu un criminel notoire, il a mis la main sur le gros diamant du monde et les deux frères doivent à tout prix le mettre hors d'état de nuire...

Avec les voix de Gad Elmaleh (Voix de Gru), Arié Elmaleh (Voix de Dru), Audrey Lamy (Voix de Lucy), David Marsais (Voix de Balthazar Bratt)