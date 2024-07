"Le gendarme de Saint-Tropez" de retour sur M6 vendredi 12 juillet 2024 (vidéo)

À partir de ce vendredi 12 juillet 2024, retrouvrez Cruchot, Gerber et leurs hommes dans la saga du "Gendarme de Saint-Tropez" rediffusée chaque vendredi soir à 21:10 sur M6.

Imaginé par Richard Balducci après une rencontre insensée avec un gendarme assez débonnaire en poste à Saint-Tropez, le film raconte les aventures de Ludovic Cruchot, un gendarme très zélé, muté dans cette cité balnéaire de la côte d'Azur, avec le grade de maréchal des logis-chef.

Il y découvre une brigade où il fait bon vivre et participe aux récurrentes chasses aux nudistes et aux nombreuses activités de détente de sa brigade, dirigée par l'adjudant Gerber, quelque peu dépassé...

Volet 1 • "Le gendarme de Saint-Tropez"

Ludovic Cruchot est gendarme dans un village perché des Hautes-Alpes et passe son temps à traquer les criminels locaux que sont les chauffards, voleurs de poules et autres braconniers. Il vit seul avec sa fille Nicole, qui s'ennuie dans ce village loin de tout, où la seule activité est la chorale de la paroisse. Exécutant son métier avec zèle, Cruchot est muté pour bons et loyaux services dans le Var, sur la côte d'Azur, dans la cité balnéaire de Saint-Tropez et reçoit en plus une promotion, passant au grade de maréchal des logis-chef. Il se promet : « Ça va barder, là-bas ! »

Arrivé sur les lieux de sa nouvelle affectation avec Nicole, deux de ses nouveaux collègues l'accueillent, les gendarmes Merlot et Fougasse, tranquillement posés à la terrasse d'un café. Dès cette rencontre, Cruchot donne le ton en mettant au garde à vous ses hommes et en interdisant toute familiarité. C'est d'ailleurs eux qui portent les valises du port jusqu'à la gendarmerie pendant que Cruchot, lui, dresse déjà neuf procès-verbaux à des tropéziens qui s'étaient habitués au laisser-allez de leurs gendarmes.

À la gendarmerie, Ludovic Cruchot fait la connaissance de son supérieur, l'adjudant Gerber, et du reste de la compagnie, les gendarmes Tricart et Berlicot. Il offre le carnet de contraventions fraîchement dressées à Gerber mais celui-ci apprécie peu ce « cadeau », surtout en découvrant la voiture du maire parmi les victimes. L'adjudant calme le zèle de son nouveau subordonné et lui annonce qu'il y aura beaucoup à faire....

Pendant que Cruchot traque le nudiste sur les plages, sa fille Nicole elle est compromise dans un gang de voleurs de tableaux....