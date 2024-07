"Rendez-vous chez les Malawas" à revoir sur TMC samedi 13 juillet 2024 (vidéo)

Samedi 13 juillet 2024 à 21:10, TMC rediffusera "Rendez-vous chez les Malawas", une comédie écrite et réalisée par éalisé et écrit par James Huth, sorti en 2019.

L'histoire en quelques lignes..

Léo Poli (Pascal Elbé) anime une émission baptisée Rencontre au bout du bout du monde qui consiste à partir avec une célébrité dans un lieu reculé à la rencontre d'une tribu coupée de la civilisation moderne.

Pour l'émission spéciale de Noël, Léo a décidé d'emmener quatre stars : Julien (Christian Clavier), un présentateur télé sur le déclin, Sam (Ramzy Bedia), un humoriste, Nathalie (Sylvie Testud), animatrice animalière et Kévin (Michaël Youn), un footballeur.

Imbus d'eux-mêmes, tous participent pour se faire bien voir du public et espèrent que le tournage durera le moins longtemps possible. Selon les règles de l'émission, leurs téléphones leur sont enlevés avant le décollage pour que l'expérience soit plus authentique.

Arrivés en Afrique, l'équipe est scindée en deux : d'un côté, Léo, Géronimo (François Levantal), le caméraman et les stars, qui prennent un petit avion pour rejoindre Wokabi, leur guide. De l'autre, l'équipe de production, en camions, qui les rejoindra quelques jours plus tard.

Wokabi les emmènent jusqu'au village de sa tribu, les Malawas, un peuple pacifique vivant en pleine brousse. Les célébrités sympathisent non sans mal avec les habitants mais désespèrent en apprenant qu'ils devront rester deux semaines pour le tournage !