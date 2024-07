"L'as des as" avec Jean-Paul Belmondo à revoir sur France 3 lundi 15 juillet 2024 (vidéo)

Lundi 15 juillet 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "L'as des as", un film coécrit et réalisé par Gérard Oury, sortie en 1982, avec Jean-Paul Belmondo et le jeune Rachid Ferrache.

L'histoire en quelques lignes... En 1916, durant la Première Guerre mondiale, deux pilotes, le Français Jo Cavalier et l’Allemand Günther von Beckmann, s’affrontent en combat aérien. Après s’être posés en catastrophe, les deux hommes se battent, mais se sauvent mutuellement la vie. Vingt ans plus tard, en 1936, Jo est devenu l’entraîneur de l’équipe française de boxe, équipe qui doit se rendre à Berlin pour participer aux Jeux olympiques, dans une Allemagne vivant sous le régime nazi d’Adolf Hitler. Dans le train, Jo Cavalier rencontre un enfant juif de dix ans, Simon Rosenblum qui doit retrouver sa famille en Allemagne. Mais déjà, les persécutions hitlériennes se multiplient. Jo protège le petit, déjoue les pièges des autorités nazies, flirte avec une journaliste, se fait prendre, s'évade, tombe dans une grande fête donnée par Hitler lui-même, et finit par faire passer la famille juive à l'étranger...

