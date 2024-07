La saga "Fantômas" avec Louis de Funès & Jean Marais à revoir sur TMC jeudi 18 juillet 2024 (vidéo)

À partir de ce jeudi 18 juillet 2024, TMC vous propose de voir ou de revoir à 21:25 la saga des "Fantômas" avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot.

Retrouvez les aventures du commissaire Juve et des journalistes Fandor et Hélène dans cette trilogie de "Fantomas", des films emblématiques du cinéma français, mêlant crime, humour et aventure.

Volet 1 • Fantômas

Place Vendôme, le richissime lord Geoffroy Shelton arrive, en Rolls-Royce, pour faire ses emplettes chez Van Cleef, quelques bijoux pour son épouse lady Maud Beltham. Il y en a pour 5,5 millions de francs, précise le vendeur, qu'il paie avec un chèque dont l'encre s'efface après le départ de Shelton, le jour même où le commissaire Juve annonce la prochaine arrestation du célèbre malfaiteur qui se fait appeler Fantômas, auteur de plusieurs méfaits.

Fandor, journaliste au quotidien Le Point du jour et fiancé d'Hélène, décide d'enquêter sur cet étrange personnage, qui se montre toujours masqué ou grimé. Il le croit une pure invention de la police, désireuse de se mettre en valeur. Pour le prouver, il fait paraître une fausse entrevue du criminel dans le quotidien qui l'emploie. Furieux, Fantômas fait enlever le journaliste et lui ordonne de révéler son imposture dans un nouvel article qu'il doit publier sous 48 heures.

À peine libéré, Fandor est arrêté par le commissaire Juve. Pendant sa garde à vue, un nouvel article, guère plus élogieux que le précédent à l'égard de Fantômas, paraît à l'insu de Fandor. Le malfaiteur enlève de nouveau le journaliste et le retient prisonnier dans son repaire secret, sous la garde d'hommes de main et de Lady Beltham, sa mystérieuse compagne...

Le second volet, "Fantomas se déchaine" sera diffusé jeudi 25 juillet 2024 sur TMC.