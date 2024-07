"Le gendarme à New York" à revoir sur M6 vendredi 19 juillet 2024 (vidéo)

La saga du "Gendarme de Saint-Tropez" se poursuit sur M6 avec la diffusion, vendredi 19 juillet 2024 à 21:10, du second volet : "Le gendarme à New York".

Après le triomphe inattendu rencontré par "Le Gendarme de Saint-Tropez" en 1964, une suite semble évidente pour les auteurs, interprètes et producteurs et Louis de Funès suggère un voyage à l'étranger pour marquer la différence avec le premier.

Le deuxième film raconte ainsi les mésaventures du gendarme Ludovic Cruchot qui, avec le reste de la brigade de Saint-Tropez, se rend à New York pour un congrès international de la gendarmerie, sans savoir que sa fille Nicole s'invite clandestinement dans le voyage.

L'histoire en quelques lignes...

La brigade de Saint-Tropez a été choisie pour représenter la France à un congrès international de la gendarmerie à New York. Nicole, la fille de Ludovic Cruchot, aurait bien aimé accompagner son père, mais les gendarmes ont l'ordre de partir sans leur famille.

Après la relève, la brigade quitte Saint-Tropez en bus, saluée par une foule massée sur le port. Croisant un ami qui part en voiture à Deauville, Nicole, qui n'a pas dit son dernier mot, décide d'en profiter pour rejoindre malgré tout Le Havre. De leur côté, partis de l'aéroport de Nice, les gendarmes rallient en avion Paris, d'où ils prennent le train jusqu'au Havre. Ils embarquent à bord du paquebot France à destination de New York. Arrivée à temps, Nicole parvient discrètement à embarquer comme passagère clandestine.

Au cours de la traversée, les gendarmes français rencontrent leurs homologues de la délégation italienne. Une rivalité s'installe peu à peu entre eux. Merlot et Fougasse ridiculisent la brigade lors d'un exercice d'évacuation et les Français deviennent la risée des Italiens à toutes leurs activités en commun. Nicole, elle, s'efforce d'éviter de se faire repérer par son père et ses collègues. L'un des gendarmes italiens tente de la séduire.

Lors d'une visite sur le pont avec l'adjudant, Cruchot entrevoit avec stupeur sa fille, qui se cache à temps. Gerber pense que son maréchal-des-logis-chef a été victime d'une hallucination...

Cruchot va tout faire pour que ses hommes ignorent sa présence, car son autorité serait menacée si cette escapade était révélée au grand jour. Mais Nicole se débrouille très bien toute seule, prise d'amitié avec un journaliste de télévision et vivant une très idylle avec un brigadier italien. Cruchot doit la stopper très vite, avant qu'elle ne déclenche une série de catastrophes…