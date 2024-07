"La 7ème compagnie au clair de lune" à revoir sur TF1 mercredi 24 juillet 2024 (vidéo)

Mercredi 24 juillet 2024 à 21:10, TMC vous proposera de voir ou de revoir "La 7ème compagnie au clair de lune", le troisième et dernier opus des aventures du Chef Chaudard et de ses hommes...

L'histoire en quelques lignes...

1942, zone occupée. Après avoir été démobilisés, Tassin, Pithivier et le sergent-chef Chaudard s'en sont retournés à leur vie d'avant.

Chaudard a repris la direction de sa petite quincaillerie provinciale, entre son épouse, Suzanne, et des très (voire trop) régulières visites de son beau-frère Gaston Gorgeton (Gérard Jugnot) qu'il ne supporte plus. Il entretient également par intérêt de bonnes relations avec Lambert (André Pousse), le chef de la milice locale qui lutte contre les « forces judéo-maçonniques » et recherche le commandant Gilles, l'un des chefs de la Résistance locale.

Alors que Chaudard doit recevoir la visite de Tassin et Pithivier, venus passer quelques jours de vacances pour évoquer le bon vieux temps de la 7e compagnie, il est loin de se douter que son beau-frère cache, avec la complicité de Suzanne, le commandant Gilles dans son cellier.

Par hasard, Tassin entend Suzanne et le commandant Gilles échanger des mots de passe, et prend cette conversation pour une conversation d'amants. Gilles part faire du repérage à la colline voisine s'entraîner à donner les signaux lumineux pour l'arrivée prochaine d'un avion des forces libres.

Peu après, Chaudard emmène ses hommes visiter les collines de son enfance. Un résistant apporte cependant le message que l'opération que le commandant Gilles venait superviser est annulée, et ce dernier décide de partir.

Pendant ce temps, Lambert, qui a reçu des informations sur l'opération des résistants, rassemble des soldats sur la colline. Le chef Chaudard et ses hommes retournent à la colline à la tombée de la nuit pour braconner des lapins au collet. Le pilote prend leur lanterne pour le signal des résistants et se pose sur la colline, où Lambert espère prendre Gilles vivant. Le pilote de l'avion croit que Chaudard et ses hommes sont les trois aviateurs anglais qu'il doit évacuer et les couvre pour qu'ils puissent entrer dans l'avion. Le pilote est tué dans un échange de tirs avec les soldats. Tassin, Pithivier et Chaudard poussent l'avion par sa queue pour se protéger. Les soldats allemands qui les poursuivent se prennent les pieds dans les collets à lapin. L'avion dévale la pente et percute la camionnette des soldats.