"Tout peut arriver" avec Jack Nicholson et Diane Keaton à revoir sur France 5 vendredi 26 juillet 2024 (vidéo)

Vendredi 26 juillet 2024 à 21:10, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Tout peut arriver", un film américain réalisé par Nancy Meyers, sorti en 2003.

L'histoire en quelques lignes...

Harry Sanborn (Jack Nicholson) fait beaucoup plus jeune que son âge et en profite pour être un incorrigible coureur de jupons.

Pendant un week-end romantique au bord de la mer avec son nouvel amour, Marin, il ressent soudain une douleur dans la poitrine. Or ils sont dans la très belle maison de la mère de Marin : c'est ainsi qu'il va se retrouver à la merci de la maîtresse de maison, Erica Barry (Diane Keaton), une New Yorkaise divorcée, autrice de pièces de théâtre à succès. Mystérieuse à souhait, la « vieille » femme induit de nouveaux serrements de cœur chez Harry, romantiques cette fois. Mais en séducteur invétéré, il se met à douter, et son médecin (Keanu Reeves), mettant à profit tout son charme et ses trente ans, entreprend de faire la conquête d'Erica.

Pour la première fois de sa vie, Harry ne maîtrise plus le cours de son existence.

Avec dans les rôles principaux : Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Amanda Peet et Frances McDormand.