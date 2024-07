"C'est quoi cette famille ?" à revoir sur M6 vendredi 26 juillet 2024 (vidéo)

Vendredi 26 juillet 2024 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "C'est quoi cette famille ?", une comédie réalisée par Gabriel Julien-Laferrière, sortie en 2016.

L'histoire en quelques lignes...

Bastien vit au sein d'une famille recomposée un poil compliquée : six demi-frères et sœurs, huit « parents », et un emploi du temps de ministre pour savoir qui doit dormir chez qui.

Ras-le-bol général des enfants qui décident de s'installer dans l'appartement de la grand-mère d'Elliot, où ce seront les parents qui viendront s'occuper d'eux à tour de rôle.

Au début de l’installation des enfants dans l’appartement, leurs parents ne savent pas qu’ils sont là-bas et ils s’inquiètent. Par la suite, les parents découvrent tout.

Avec dans les rôles principaux : Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu et Philippe Katerine.