"Bienvenue à Marly-Gomont" à revoir sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 28 juillet 2024 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire débute dans les années 1970, venant d'obtenir son diplôme en France des études de médecine, Seyolo saisit l'opportunité de travailler en France à Marly-Gomont, une petite commune où il s'installe avec sa famille. La population voit d'un mauvais œil l'arrivée de cette famille noire dans leur village. À l'ouverture du cabinet de médecin, aucun client ne vient, les Marlysiens préfèrent se rendre dans un autre cabinet à 15 km pour éviter de consulter un médecin noir.

Le médecin se voit obligé de s'intégrer et de mieux connaître les habitants. Il va se rendre régulièrement au tabac de la ville en jouant aux fléchettes ce qui va lui permettre de sympathiser avec de nombreux habitants et de gagner leur confiance. Cependant, cela ne suffit pas et les rentrées d'argent se font attendre, c'est pourquoi le médecin se voit imposé de travailler chez un habitant pour l'aider à la ferme.

Un soir, le médecin se fit interpeller par un habitant dont la femme est en train d'accoucher. Arrivé dans leur maison, la femme n'apprécie pas le médecin du fait de sa couleur de peau, mais se voit dans l'obligation dans une situation extrême de coopérer. Une fois l'accouchement fini, la femme remercie le médecin pour son aide précieuse.

L'information de cette nouvelle naissance réussie par le médecin finit par circuler dans tout le village et les patients viennent de plus en plus au cabinet médical. Mais le rival du maire, lui-même en campagne pour se faire élire, va essayer de faire partir la famille Zantoko. Par de fausses accusations, il réussit à faire fermer le cabinet juste avant les élections municipales.