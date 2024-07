Le film "Mince alors 2 !" de Charlotte de Turckheim diffusé sur M6 jeudi 1er août 2024 (vidéo)

Jeudi 1er août 2024 à 21:10, M6 diffusera "Mince alors 2 !", un film réalisé par Charlotte de Turckheim, sorti en 2020, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.

Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la mairie, Marion et Lio, sa sœur maigrichonne, et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

Avec: Charlotte de Turckheim (Isabelle), Lola DEWAERE (Nina), Catherine HOSMALIN (Émilie), Charlotte GACCIO (Marion), Marc RISO (Sylvain), Patrick DE VALETTE (Baptiste), Barbara BOLOTNER (Jessica) et Johanna PIATON (Lio).

En seconde partie de soirée, M6 vous proposera de voir ou de revoir le premier volet "Mince alors !", sorti en 2012 :

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n'aime que les femmes très minces... Surtout depuis qu'ils se sont installés à Paris pour monter leur ligne de maillots de bain ultra pointue.

Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure d'amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros quand on a tout essayé...