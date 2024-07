Dimanche 18 août 2024 à 21:10, TF1 diffusera le film "Notre-Dame brûle", un film réalisé par Jean-Jacques Annaud, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Le 15 Avril 2019, à 19h, la cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu.

Entre images prises sur le moment et reconstitution, le film suit l'intervention des pompiers, les réactions en France et dans le monde, et les conséquences dans Paris.

Avec : Samuel Labarthe (Général Gontier), Jean-Paul Bordes (Général Gallet).