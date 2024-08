"Adopte un veuf" avec André Dussollier & Bérengère Krief sur TF1 dimanche 4 août 2024 (vidéo)

Dimanche 4 août 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Adopte un veuf", un film réalisé par François Desagnat, sorti au cinéma en 2016.

L'histoire en quelques lignes...

Hubert Jacquin, obstétricien à la retraite, vient de perdre sa femme, et refuse la proposition de son ami Samuel de se changer les idées.

Pour l'aider à entretenir son grand appartement parisien, il contacte une femme de ménage par le biais d'une annonce chez le boulanger voisin, mais à la suite d'une erreur, il voit débarquer chez lui Manuéla, une jeune postulante à une colocation. Refusant de voir bousculer ses habitudes et son chagrin, il la met dehors. Il la retrouve quelques instants plus tard au pied de son immeuble dans une altercation avec son logeur du moment. Il s'interpose mais prend un mauvais coup. Manuéla aide Hubert à remonter chez lui, qui accepte finalement de lui louer une chambre en échange du ménage de son appartement et qu'elle fasse ses courses. Si ces services sont remplis sans grand succès, la cohabitation entre eux s'établit de manière positive.

Un soir, Manuéla décide de sortir Hubert pour fêter un évènement et lui fait faire une tournée de soirées, de bars, de boîtes. En fin de soirée, sur l'esplanade des Invalides et dans les vapeurs d'alcools, elle lui annonce qu'elle a trouvé un appartement, en attendant le retour de son fiancé, en voyage à Bali pour leur trouver un appartement et démarrer une nouvelle vie. Hubert regrette ce départ et ils conviennent finalement d'étendre la colocation aux deux chambres restantes. La sélection qu'ils opèrent retient Paul-Gérard, un jeune avocat qui vient de se séparer de sa femme, et Marion, une infirmière un peu timide.

La nouvelle vie au sein de l'appartement s'élabore avec quelques anicroches.

Avec : André Dussollier (Hubert Jacquin), Bérangère Krief (Manuela Baudry), Arnaud Ducret (Paul-Gérard Langlois), Julia Piaton (Marion Legloux).