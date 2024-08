"Aladdin" avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott à revoir sur M6 lundi 12 août 2024 (vidéo)

Lundi 12 août 2024 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Aladdin", un film coécrit et réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2019 au cinéma, avec Will Smith et Mena Massoud.

L'histoire en quelques lignes... Durant l'un de ses voyages, un marin raconte une histoire à ses deux enfants. Aladdin, un jeune homme des rues au cœur pur vivant dans le royaume d'Agrabah, en plein milieu du désert, sauve et devient ami avec la princesse Jasmine, qui s'est échappée de son palais pour explorer la ville, fatiguée de la vie qu'elle mène. Pendant ce temps, Jafar, le Grand vizir, souhaite remplacer le père de Jasmine en tant que sultan. Il cherche une lampe magique cachée dans la Caverne aux Merveilles qui lui permettrait d'exaucer ses souhaits. Seule une personne peut y entrer, un « diamant d'innocence », qui se révèle être Aladdin. Ce dernier est capturé par Jafar, qui le persuade de récupérer la lampe. Dans la Caverne, Aladdin trouve un tapis volant et trouve la lampe. Il la donne à Jafar, qui le trahit et le jette dans la caverne. Néanmoins, Abu, le singe de compagnie d'Aladdin, a le temps de voler la lampe à Jafar. Enfermé dans la caverne, Aladdin frotte la lampe et invoque accidentellement le Génie, un être quasiment omnipotent. Ce dernier lui explique qu'il a le pouvoir d'exaucer trois vœux d'Aladdin. Après être sortis de la caverne, Aladdin utilise son premier vœu afin de devenir un prince et d'impressionner Jasmine, et promet d'utiliser son troisième vœu pour libérer le Génie de la servitude.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire